Цієї ночі біля Львова «Деу Ланос» смертельно травмував хлопця

Внаслідок ДТП на автодорозі Львів – Івано-Франківськ поблизу села Давидів загинув молодий львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 15 грудня, близько 2.30. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля «Деу Ланос», 35-річний мешканець Львова, скоїв наїзд на пішохода, 25-річного львів’янина, який від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.