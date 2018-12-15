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Самбірчани на колінах зустріли тіло земляка-добровольця

Олександр Косик

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Сьогодні, 15 грудня, на площі Пам’яті самбірчани на колінах прощалися із розвідником Української Добровольчої Армії Віктором Юрківим, який 13 грудня помер після тривалого лікування. Про це повідомляє прес-служба Самбірської міськради, передає Львівський портал.

 

«З перших днів військової агресії чоловік перебував на фронті. За ці роки він пройшов найгарячіші точки звільнення Карлівки, звільнення Пісок, звільнення Авдіївки, звільнення Красногорівки, Савур-Могилу, Старогнатівку, шахту Бутівку. Ще у 2014 році під Савур-могилою отримав важке поранення, але повернувся на фронт. А помер від хвороби, у шпиталі міста Дніпро. Цього місяця відзначав би 50-річчя. Без надійної підтримки залишилася дружина, четверо дітей та онуки Юрія», – йеться у повідомленні.

Поховають Героя на міському кладовищі біля Меморіалу Героям України поруч з іншими захисниками, які боролися за територіальну цілісність України. Похорон розпочнеться 16 грудня о 12.00 у помешканні на вул. Котляревського, а потім труну з тілом буде перевезено в церкву Святої Трійці на вул. Шевченка, де усі бажаючі матимуть змогу попрощатися з Героєм, віддати йому останню шану.

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