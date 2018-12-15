На Житомирщині розбився військовий літак

На сьогодні, 15 грудня, розбився винищувач Су-27: льотчик загинув. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook, передає Львівський портал.

«Близько 15 години у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються», – зазначили в Генштабі.

Як повідомили “Українській правді” в Міністерстві внутрішніх справ, трагедія сталася поблизу смт Озерне. Літак впав на відстані 2 км від злітної смуги.