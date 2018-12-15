На Стрийщині спалахнула господарка

У Стрийському районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 14 грудня, о 20:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Станків Стрийського району в цегляній господарській будівлі. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин та приступили до робіт зліквідації пожежі.

О 20:42 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 20:53 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 30 кв.м. та пошкоджено дах на площі 40 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

На пожежі ніхто не постраждав.