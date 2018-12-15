На Львівщині внаслідок ДТП між легковиком і вантажівкою загинув чоловік

У Кам’янка-Бузькому районі внаслідок ДТП загинула 1 людина та травмовано 3. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 15 грудня, о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в селищі Запитів Кам’янко-Бузького району відбулося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди с. Новий Яричів та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття рятувальників до місця виклику внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy отримали травми водій та 3 пасажири, з них 1 дитина (2001 року народження).

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню травмованого водія з легкового автомобіля, який помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою в лікарню.