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Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт-лекцію «Йоганн Себастьян Бах»

Олександр Косик

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У вівторок, 18 грудня, о 19:00 всіх бажаючих запрошують на концерт-лекцію “Йоганн Себастьян Бах” в рамках унікального музичного проекту “Звуки Львова” у Львівську національну філармонію. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

“Для нас у 21 столітті Й.С.Бах – це синонім музики найвищої якості. А його органна творчість – це вершина музики епохи бароко. Щоб у цьому ще раз переконатися (а для когось, можливо, звучання бахівського органа взагалі стане відкриттям?) запрошуємо Вас на концерт-лекцію в Львівську національну філармонію 18 грудня о 19:00”, – йдеться у повідомленні.

Лектор-музикознавець — Богдан Котюк.
Музично ілюструватимуть:
Олена Мацелюх – орган
Меланія Макаревич – фортепіано
Маріанна Лаба – сопрано
Організатор — Герман Гошкадор.

Вхід безкоштовний
Довідки за телефоном: 066 16 70 488 (Герман)

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