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Кінотеатр «Копернік» може відновити свою роботу?

Олександр Косик

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Львівська міська рада зустрінеться з представниками «Кінопалацу» на вулиці Коперника щодо подальшої долі закладу. Про це сторони домовилися під час обговорення роботи кінотеатру 15 грудня, пише Твоє місто.

 

Нагадаємо, «Копернік» припинив показувати фільми у жовтні цього року. За словами голови Львівської кінокомісії Ірини Ковальчук, це прецедентний випадок в історії кінотеатру, який з 1912-го року транслював фільми навіть під час німецької та радянської окупацій.

Креативний директор мережі «Кінопалац» Святослав Тарасенко наголосив, що важливість кінотеатру полягає в тому, що це одне з небагатьох місць у Львові, де у зручний час можна подивитися незалежне, авторське кіно.

«Це кінотеатр в центрі міста. Більшість людей, які сюди ходили, не мали машини. Коперник – кінотеатр незалежного кіно. Це можливість в зручний час подивитися фільми, які в інших кінотеатрах ставили рано-вранці чи пізно ввечері. Нам потрібно зберегти кінотеатр, проте тут може не бути нічого цікавого для львів’ян. Тому, якщо і зберігати Коперник, то в якості актуального кінотеатру авторського і незалежного кіно», – каже він.

Міська рада також не хочу закривати кінотеатр на Коперника чи змінювати призначення приміщення. Втім, умови теперішньої оренди приміщення потрібно переглянути і зробити заклад більш вигідним: за рахунок збільшення функціоналу, підвищення орендної плати чи зміни орендаря.

Тому заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко запропонував Львівській кінокомісії, представникам міської ради та представникам «Кінопалацу» зустрітися в понеділок, 17 грудня, та обговорити можливі шляхи вирішення ситуації в закритому режимі.

«Ми маємо час до кінця цього року. Потрібно сісти і обговорити економічну модель кінотеатру. Якщо тут проводити бізнес не вигідно, то обговоримо, з чого можна заробляти і скільки, а також скільки може давати кінотеатр, якщо проводити тут комерційні сеанси. Тоді ми виведемо певну суму. Ми матимемо чітку аргументацію, чому сума оренди може бути одна, а не інша. Тоді винесемо спільне рішення на сесію міської ради», – сказав Андрій Москаленко.

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