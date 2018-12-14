Як артилеристи вдосконалюють практичні навички на Львівщині

Майбутні офіцери-артилеристи вдосконалили практичні навички на полігоні Міжнародного центру миро творчості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

«Днями на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки під час польового виходу курсантів-артилеристів було проведено показове заняття в межах факультету з дисципліни «Бойове застосування артилерійських підрозділів» за темою: «Дії гаубичної самохідно-артилерійської батареї в складі гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону в бою», – йдеться у повідомленні.

Керівником заняття був один з найдосвідченіших науково-педагогічних працівників факультету, старший викладач кафедри наземної артилерії підполковник Михайло Олійник.

«Основним завданням цього заняття було показати практичну робота старшого офіцера батареї при здійсненні внутрішньопозиційного маневру. Кожен майбутній офіцер отримав навички щодо порядку дій посадових осіб на закритій вогневій позиції в ході здійснення внутрішньопозиційного маневру, підготовці до ведення та ведення вогню. Окрім цього, значну допомогу курсантам надало використання під час проведення заняття комплексу автоматизованого управління вогнем артилерії «ArtOS», — розповів підполковник Михайло Олійник.