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Вчора у Львівській митниці оформили рекордну кількість транспортних засобів

Олександр Косик

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Учора у підрозділі митного оформлення «Скнилів» упродовж робочого дня оформлено рекордну кількість транспортних засобів – 204, з них 170 – так звані євробляхи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

Загалом з моменту набрання чинності Законами України №2611 та №2612 (25.11.2018), якими запроваджено зміни норм ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації, у Львівській митниці ДФС оформлено 1422 легкових автомобілів громадян, з них 779 (54,8%) ті, які раніше перебували в Україні в режимах транзит чи тимчасового ввезення.

Варто зазначити, що кількість оформлених за день транспортних засобів зросла майже втричі. Так, упродовж 2018 року у цьому підрозділі в середньому за день оформляли близько 70 транспортних засобів.

Таке збільшення, окрім нововведень, є результатом організаційних заходів, які впровадило керівництво митниці у цьому підрозділі. Зокрема збільшено кількість інспекторського складу, їм делеговано окремі повноваження щодо митного оформлення, запроваджено додаткові робочі дні (в суботу та неділю).

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