У Львові затримали зловмисників, що незаконно копіювали інформацію військового характеру через заборонені російські сервери

У Львові СБУ викрила підприємців на несанкціонованому копіюванні інформації військового характеру через заборонене російське програмне забезпечення «Парус» та «Афіна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення цих установ. Проте під час виконання робіт вони встановлювали заборонені програми для копіювання інформації. Використання цих шкідливих програм дало можливість зловмисникам несанкціоновано отримати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Під час санкціонованих слідчо-розшукових дій правоохоронці виявили у комерсантів викрадені бази даних, що належать військовим частинам та державним установам регіону. Встановлено, що копіювання масивів даних відбувалося, зокрема, через програмні засоби віддаленого керування комп’ютером «teamviewer».

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Враховуючи те, що програмне забезпечення «Парус» та «Афіна» поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом. Викрадені, за допомогою російських програм, бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави.

На разі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 359 Кримінального кодексу України. Зокрема перевіряється версія щодо передачі незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора.