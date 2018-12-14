У Львові вшанували учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії

Сьогодні, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у Львові відбулись офіційні заходи. На Сихові, біля пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля», поклали квіти, відбулась панахида за жертвами аварії на Чорнобильській АЕС та громадське віче. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

За мужність і високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відзначено таких осіб:

Андрій Савустьян, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активний член ЛОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України»

Микола Діденко, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активний член ЛОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України»

Валерій Мігаль, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активний член ЛОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України»

Адам Свинчук, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активний член ЛОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України»

Володимир Нєровний, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, активний член ЛОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України».

Нагадаємо, до Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, місто виплатить одноразову матеріальну допомогу постраждалим внаслідок цієї техногенної катастрофи. Таку допомогу отримають 907 людей, а загальна сума виплат складе 635, 5 тис. грн.

«З міського бюджету одноразову грошову виплату отримають мешканці Львова, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 2-ї та 3-ї категорій, які віднесені до евакуйованих, переселених осіб. Постраждалих таких категорій у Львові мешкає 629 осіб. Їм нададуть по 700 грн допомоги кожному. Також кошти скерують дружинам/чоловікам померлих ліквідаторів аварії: 276 осіб отримають по 700 гривень матеріальної допомоги. А двом дітям з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок аварії на ЧАЕС, виплатять по 1 тис грн», — розповіла директор департаменту гуманітарної політики Галина Слічна.

Кошти постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС нададуть у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.

Довідка

14 грудня в Україні традиційно вшановують День ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — людей, які ціною свого життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію XX століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Ця дата затверджена указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.