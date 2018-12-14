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Пасажирів попереджають: потяг Стрий - Івано-Франківськ тимчасово не курсуватиме

Олександр Косик

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Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни в графіку руху приміських поїздів між Стриєм та Івано-Франківськом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.

 

У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Моршин–Болехів 17, 21, 22, 23 грудня цього року не курсуватимуть поїзди №6423 Івано-Франківськ–Стрий та №6424 Стрий–Івано-Франківськ.

Крім того, у вказані дні поїзд №6421/6422 Івано-Франківськ–Стрий–Івано-Франківськ курсуватиме лише до ст. Долина і зворотно.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок на вказані періоди.

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