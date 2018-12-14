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На Яворівському полігоні тривають польові виходи майбутніх офіцерів

Юлія Шпак

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Впродовж двох тижнів для слухачів експериментальних курсів лідерства, які цьогоріч стартували на базі Національної академії сухопутних військ, тривають польові виходи. Майбутні офіцери на практиці відпрацьовують знання та навички з профілюючих дисциплін, а також вчаться управляти підрозділами під час виконання тактичних завдань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Так, під час відпрацювання групових вправ військовослужбовці мали закріпити алгоритм роботи командира механізованого відділення, і звичайно, продемонструвати свої лідерські якості в управлінні військовими колективами.

«Під час цього заняття слухачі послідовно діють на одній посаді – в ролі командира механізованого відділення, а викладач при цьому виступає в ролі командира механізованого взводу. Це дозволяє не лише перевірити та оцінити знання та правильність прийняття рішення кожного, але й вносить певний елемент змагальності», – розповідає старший викладач кафедри тактики полковник запасу Сергій Похнатюк.

Варто зазначити, що це останній у цьому році польовий вихід слухачів курсів. Попереду на них чекатиме перша залікова та екзаменаційна сесія, під час котрої вони мають прозвітуватися за перший семестр навчання та продемонструвати своїм викладачам набуті знання та навички.

Фото: Академія сухопутних військ

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