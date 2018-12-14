Львів’ян запрошують на концерт камерної музики «¾»

Завтра, 15 грудня, в центрі ім. Андрея Шептицького відбудеться вже вдруге цього року концерт камерної музики «¾» в рамках щорічного фестивалю з однойменною назвою. «¾» — це чудова нагода провести вечір із всесвітньо відомими виконавцями шедеврів камерної музики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«¾ — нова подія унікального формату у Львові! Метою фестивалю є не лише концерти відомих виконавців сучасності, а передовсім — розвиток потенціалу українських молодих музикантів, можливість їх спілкування, навчання та навіть музикування із метрами світового камерного виконавства.

В програмі концерту — молодший хор ЛДХШ «Дударик» ім. М. Кацала, який вперше зустрінеться на сцені із квінтентом духових інструментів польського оркестру «ЮВЕНТУС». Запрошений квінтент вперше приїде до Львова, щоб подарувати казково-новорічний настрій у переддень свята Миколая.

Перш за все, хочемо відзначити, що особливим подарунком для відвідувачів та гостей заходу буде звучання частин з балету Петра Чайковського із загальновідомою назвою «Лускунчик». Ця дивовижна різдвяна казка про чарівний світ дитячих мрій, подарує маленьким і дорослим, і зовсім дорослим, глядачам незабутні відчуття краси і свята, а виконання твору квінтетом духових — дерев’яних інструментів додасть нового звучання вже таким знайомим мелодіям. Музиканти не лише цим дивуватимуть глядачів, але й іншими світовими зимово-різдвяними творами, один з яких «Щедрик». У програмі заходу є багато музичних несподіванок, які допоможуть поринути у світ зимових свят відразу з зали концерту”, — розповідають організатори.

Довідка

Контакти організаторів фестивалю: Михайло Закопець, засновник та арт-директор фестивалю, тел.: 096 242 04 42, m_zakopets@yahoo.com; Леся Пронько, керівник проекту, тел.: 093 442 21 44, l.pronko.s@gmail.com

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