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До Дня святого Миколая мерія закупила для дітей тисячу солодких пакунків

Олександр Косик

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У Львові з нагоди Дня святого Миколая для дітей із багатодітних родин та дітей з інвалідністю придбали тисячу подарункових наборів з цукерками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Солодкі дарунки закупили в управлінні соціального захисту ЛМР. Коштують ці пакуночки майже 70 тис. грн.

«Одним з найулюбленіших свят у дітей є свято св. Миколая: вони увесь рік чекають його приходу, пишуть йому листи з побажаннями, очікують на подарунки. Тож нашою акцією ми хочемо подарувати відчуття свята якомога більшій кількості львівських дітей. Зокрема, набори з цукерками отримають багатодітні родини, у яких виховується шестеро та більше дітей віком до 18 років. На обліку у відділах соцзахисту перебуває 400 дітей цієї категорії. Крім того, пакуночок від Миколая отримають 204 дитини (до 18 років), які користуються кріслами колісними, а також 9 дітей з інвалідністю з ампутаційними куксами верхніх або нижніх кінцівок. Подаруночки цим дітям можна буде отримати у районних відділах соціального захисту», — розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

387 пакунків з цукерками отримають дітки з інвалідністю, які перебувають на обліку у ЛОО Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих», ЛОО ГО «Українська спілка інвалідів — УСІ» та інших партнерських громадських організацій.

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