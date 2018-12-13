Заступнику мера, який погорів на хабарі, «світить» до 10 років тюрми

За 20 тисяч гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних зі службовим становищем, на Львівщині судитимуть заступника міського голови. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28 вересня цього року підозрюваний, діючи з корисливих мотивів, одержав від особи неправомірну вигоду за сприяння в укладенні між міськрадою та підприємцем договору підряду про виконання ремонтних робіт, підписання актів приймання виконаних робіт, а також здійснення оплати за їх виконання.

Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища.

За клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 тис грн застави.

На даний час обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Пустомитівського районного суду м. Львова для розгляду по суті.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.