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Заступнику мера, який погорів на хабарі, «світить» до 10 років тюрми

Олександр Косик

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За 20 тисяч гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних зі службовим становищем, на Львівщині судитимуть заступника міського голови. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

У ході досудового розслідування встановлено, що 28 вересня цього року підозрюваний, діючи з корисливих мотивів, одержав від особи неправомірну вигоду за сприяння в укладенні між міськрадою та підприємцем договору підряду про виконання ремонтних робіт, підписання актів приймання виконаних робіт, а також здійснення оплати за їх виконання.

Такі дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища.

За клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 тис грн застави.

На даний час обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Пустомитівського районного суду м. Львова для розгляду по суті.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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