Як уникнути переохолодження: поради від МОЗ

За минулу добу від переохолодження та обморожень в Україні постраждали 13 людей. Відтак, у Міністерстві охорони здоров’я нагадали про основні правила поведінки, які захистять від переохолодження і обморожень.

Правило №1 в холодну погоду – ніякого алкоголю, адже відчуття тепла при його вживанні оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте. Алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, тож прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Тут і криється небезпека. Втрата тепла з поверхні шкіри, кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Особливо обережними треба бути людям, які мають сердцево-судинні захворювання. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм та призводить до низки хвороб.

Основні правила поведінки у холод:

ніякого алкоголю і куріння;

ситість: не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо рідини;

багатошаровість одягу і «ні» тісному взуттю;

рукавички, шапка, шарф, піднятий комір – обов’язково, вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду;

актив: щоби зігрітися, рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;

кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення.

Щоби уникнути контактного обмороження, не торкайтесь металу руками або язиком і будьте обережні, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі.

І найголовніше: стежте за прогнозом погоди і не виходьте з дому без нагальної потреби, якщо температура повітря нижча -10, уникайте подорожей на далекі відстані, дбайте, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.