У Львові запрацювала Фабрика Святого Миколая: містян закликають долучитися до акції

Сьогодні, 13 грудня, у Львівському палаці мистецтв розпочала роботу 18-та Фабрика Святого Миколая, де впродовж п’ятьох днів працюватимуть близько 500 волонтерів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла координатор акції «Миколай про тебе не забуде» Христина Дольна, цьогоріч 2600 тисяч діток з потребуючих сімей у Львові отримають подарунки від Святого Миколая.

«Сьогодні урочисто відкрилася 18-та Фабрика Святого Миколая у Львові, яка працюватиме до 17 грудня. На цій Фабриці працюватимуть більше 500 волонтерів. Ми приймаємо подарунки та запрошуємо усіх львів’ян, хто має можливість і бажання, долучитися. Основне, що найбільше зараз треба, – це засоби гігієни: шампуні, мила, зубні пасти. Ці речі насправді найкраще підійдуть для великої родини. Маємо цього року більше 2600 діток», – зазначила вона.

Організатори акції запрошують львів’ян відвідати Фабрику Святого Миколая та долучитись до акції «Миколай про тебе не забуде». Окрім цього, просять приносити іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки та засоби гігієни. Подарунки можна приносити до 17 грудня на Фабрику Святого Миколая, яка працюватиме в приміщенні Львівського палацу мистецтв з 10 до 19 години.

Також всі охочі можуть залишити книги-подарунки у книгарнях спеціально для дітей з потребуючих родин (0-12р.) за такими адресами:

Книгарня Є

Львів, площа Адама Міцкевича, 1

Львів, просп. Свободи, 7

ВСЛ

Львів, вул. Старознесенська, 24-26

Львів, вул. Краківська, 3

НТШ

Львів, проспект Шевченка, 8

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