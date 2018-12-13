У Львові «на гарячому» впіймали чоловіка, який наносив на стіни рекламу наркотиків

У Львові на вулиці Замарстинівській правоохоронці впіймали чоловіка з трафаретом, який наносив на стіну рекламу наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Близько 3 години ночі патрулюючи на вулиці Замарстинівській екіпаж 3 батальйону помітив двох осіб з трафаретом. Один чоловік наносив написи на стіни, а інший фотографував.

Інспектори одразу припинили протиправні дії. Одному з них вдалося втекти. На фасаді невідомий встиг нанести кілька адрес, де можна придбати заборонені речовини.

Чоловік зізнався, що напередодні приїхав із Запорізької області заробити таким чином гроші. 30-річному чоловіку за годину обіцяли 300 гривень. Він почав усіма підручними матеріалами та навіть своїм одягом затирати написи. Затер 10 написів аби їх не можливо було прочитати. Запевняв, що шкодує про скоєне.

Патрульні згодом виявили і поплічника він із Запоріжжя, але довший час проживає у Харкові. Він знайшов для них цю роботу і був посередником, а також надсилав фотозвіти замовнику. У Галицькому відділі поліції дільничний склав протоколи за ст.152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів). Справу передали на розгляд адміністративній комісії.