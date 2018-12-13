Цьогоріч у Львові накрали дощоприймачів на більш ніж 800 тисяч гривень

Впродовж 2018 року у Львові було викрадено 298 решіток дощоприймачів, що завдало збитків міському бюджету на суму 834 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«На превеликий жаль, крадіжки решіток дощоприймачів та крадіжки люків продовжуються. Так, у 2018 році викрадено 298 решіток дощоприймачів. Вартість одної решітки складає 2 тис. 800 грн. Відповідно, місту завдано збитків на суму на 834 тис. грн.

Найбільше решіток вкрадено на території Шевченківської Р А, найменше — на території Галицької РА», — повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

За її словами, з цього приводу як департамент так і районні адміністрації написали десятки листів у поліцію. Однак немає жодної реакції та не відкрито жодної кримінальної справи.

«Прохання до поліції реагувати на наші звернення. Також прохання, щоб патрульна служба відслідковувала такі випадки, і зупиняла злочини. Адже крадіжки дощоприймачів не лише завдають шкоди бюджету міста, а й становлять загрозу для повноцінного пересування пішоходів та власників автомобілів.

Прохання до небайдужих мешканців повідомляти у поліцію, якщо стали свідком крадіжки. Також повідомлення про такі факти можна залишати на «Гарячій лінії міста» за номером тел. 15−80», — наголосила Ірина Маруняк.