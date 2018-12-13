Сьогодні у Львові стартує фестиваль «Дні українського кіно»

Сьогодні, 13 грудня, у Львові стартує фестиваль «Дні українського кіно», який поділений на дві частини. Триватиме фестиваль до 16 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогоднішня програма буде складатися з короткометражок, які показуватимуть у спеціально облаштованому кінотеатрі «Коперник» о 19.00 та 21.00.

Поціновувачі зможуть переглянути аж дві оригінальні програми українських короткометражок, які є знаковими, важливими, сміливими і надихаючими. Кінопокази матимуть кураторське представлення від Ольги Райтер та Жанни Озірної.

Друга частина фестивалю буде безкоштовною. На всі кіносеанси організатори зробили вхід вільним. 14−16 грудня глядачам покажуть 6 вітчизняних стрічок. Серед них: «Сторожова застава», «Припутні», «Українські шерифи», «Кіборги» та «Коли падають дерева». Особливість кінопоказів полягає у тому, що після кожного фільму буде можливість обговорити із відповідними експертами: його актуальність, його сценарій, і відповідність до часу.

Організатори запланували спеціальні дискусійні панелі, на яких запросили зіркових гостей та експертів. Зокрема, відомого українського сценариста та режисера Романа Бондарчука, стрічка якого (Українські шерифи) була у 2016 висунута на премію «Оскар». Також, участь у профільних дискусіях візьмуть участь продюсер Ігор Савиченко, а також Дарія Аверченко, Марися Нікітюк та іноземні гості.