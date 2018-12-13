Постановників опери «Коли цвіте папороть» відзначать престижною премією у галузі культури

Четверо представників Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької отримають престижну обласну премію в галузі культури – премію імені Бориса Романицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

7 грудня журі обрало найкращі твори та роботи з літературознавства, образотворчого мистецтва, журналістики, музичного мистецтва, дизайну та народної творчості, автори яких отримають престижну обласну премію.

Відтак обласну премію ім. Бориса Романицького присудили генеральному директору-художньому керівнику Львівської національної опери Василю Вовкуну, художнику-постановнику Тадею Риндзаку, хормейстеру-постановнику Василю Ковалю та балетмейстеру-постановнику Сергію Наєнку.

«Львівська область чи не єдина, яка за різними жанрами мистецтва в кінці року нагороджує найкращих. Премію присвоюють і в музиці, і літературі, і журналістиці. Кращих обирає дуже солідне, компетентне журі, тому нагороджують й справді найкращих. Премія Романицького – легендарного актора, одного із засновників театру Марії Заньковецької – це дуже престижна нагорода.

Ми четверо – це вся постановочна група феєрії «Коли цвіте папороть». Приємно, що нас нагородили, адже ця робота для театру є дуже знаковою. Близько 20 вистав «Коли цвіте папороть» були показані у Львівській опері, і всі вони пройшли з аншлагом. Нам надзвичайно приємно, що нашу роботу оцінили», – розповів генеральний директор-художній керівник Львівського театру опери та балету Василь Вовкун.

Зазначимо, що 21 грудня відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів Обласної премії. Лауреатам вручать дипломи та премії по 20 000 грн.

Довідка

Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури є найвищою премією у Львівській області, найбільш престижною творчою відзнакою за вагомий внесок в українську культуру.

Премією відзначають найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в культурному й літературно-мистецькому житті регіону.