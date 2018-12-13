Намісник Києво-Печерської лаври мав стати координатором провокацій проти томосу, - СБУ

Служба безпеки України встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло мав стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що після повернення з території Росії українець, якому доручили організувати протести, звернувся до СБУ та повідомив про отриману пропозицію.

“Вже під нашим контролем організатор акції зв’язався з (московським куратором, – ред.) Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерській Лаврі буде священнослужитель на ім’я Павло. У подальшому було встановлено, що указаною особою фактично є намісник Лаври митрополит Павло”, – додав він.

Заступник голови СБУ також повідомив, що до співпраці з СБУ українця спонукала “завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації та необмеженість у фінансових ресурсах”.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення Автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудняцього року. Своєю чергою УПЦ Московського патріархату вже пригрозила покаранням архієреям, які візьмуть участь в Об’єднавчому соборі.