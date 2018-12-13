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На Львівщині засудили серійного грабіжника «зі стажем»

Олександр Косик

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На Львівщині до 4 років ув’язнення за крадіжки та грабежі чоловіка засудили раніше судимого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, в порядку ст.291 КПК України, до Городоцького районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно раніше судимого за крадіжки та грабежі чоловіка.

Черговий інцидент стався цьогоріч, 16 серпня, на мості, що веде через річку «Верещиця», в м. Комарно на Городоччині.

Зловмисник напідпитку, викравши мобільний телефон і 300 гривень, штовхнув потерпілого у воду. Крім цього, того ж дня, через незачинені двері лиходій проник у приміщення кімнати та викрав телевізор та гроші.

Вину чоловіка вдалось довести у суді, а відтак, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.186 (грабіж) КК України його засуджено до 4 років позбавлення волі.

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