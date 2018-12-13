Львів’ян закликають долучитися до збору подарунків для дітей зі Сходу

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука долучається до благодійної ініціативи львівського гурту SECRET FORÉST – збору подарунків для дітей Сходу. Львів’ян також запрошують долучитися до цієї акції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проект має на меті привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню. Зібрані кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50-ти малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара.

Кожен небайдужий українець може долучитися до акції. Книжки, розмальовки чи іграшки можна принести до 20 грудня у редакцію тижневика Аудиторія (Львівська політехніка, вул. Бандери, 12, к. 229) або у Львівську обласну бібліотеку для юнацтва ім. Р. Іваничука (пл. Ринок, 9, абонемент, перший поверх).