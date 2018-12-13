Крадій кабелю знеструмив ціле село у Миколаївському районі

У Миколаївському районі поліцейські викрили зловмисника, причетного до знеструмлення села. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Миколаївське відділення поліції 12 грудня надійшла інформація про те, що одне із сіл району залишилося без зв’язку та світла. Аварійна бригада, яка виїхала на місце події, виявила зникнення відрізку кабелю довжиною майже 600 м.

Правоохоронці встановили, що до його крадіжки причетний 56-річний місцевий мешканець. Речові докази вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.