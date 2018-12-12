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Завтра у Львові очікується сильний сніг

Дарина Смеречанська

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У Львові завтра, 13 грудня, очікується ожеледиця на дорогах та місцями сильний сніг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На окремих ділянках доріг та вулиць незначні ускладнення руху транспорту, на окремих ділянках доріг та вулиць — порушення та припинення руху транспорту.

У найближчу добу по місту Львову хмарно. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 4 — 6° морозу, вдень 0 — 2° морозу.

14 грудня синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 3 — 8° морозу, вдень 0 — 5° морозу.

15 грудня — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний з переходом на східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 3 — 8° морозу, вдень 0 — 5° морозу.

16 грудня часом сніг та мокрий сніг. 17 грудня вночі без істотних опадів, вдень часом мокрий сніг, подекуди з дощем. Температура повітря вночі 1 — 7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

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