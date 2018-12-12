З 20 грудня Укрзалізниця запускає поїзд зі Львова до Перемишля

Укрзалізниця запускає новий поїзд № 90/89 Львів – Перемишль. Потяг курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку та розпочне перевозити пасажирів уже під час цьогорічних святкових перевезень – з 20 грудня по 7 січня, згідно з графіком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16.00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 години.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду – близько 253 грн.

Про дати курсування поїзда та графік руху можна дізнатися на сайті Укрзалізниці, а квитки – придбати в залізничних касах.