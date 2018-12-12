Від сьогодні через ремонтні роботи на двох львівських вулицях обмежили рух транспорту

Від сьогодні, 12 грудня, у Львові на вулицях Збиральній та С. Смаль-Стоцького, 2 через проведення ремонтних робіт обмежили рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту вул. Збиральна, з 12 грудня і до 20.00 год. 30 грудня 2018 року буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Збиральній, на відрізку від вул. Збиральна, 2 до ТЦ «Метро». Роботи виконуватиме ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».

Схема об’їзду на вулиці Збиральній

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Також у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з будівництва (реконструкція будинку), з 12 грудня і до 20.00 год 13 лютого 2019 року, буде обмежено рух транспортних засобів на вул. С. Смаль-Стоцького, 2. Роботи виконуватиме фізична особа.

Схема об’їзду на вулиці Смаль-Стоцького

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Фото: ЛМР