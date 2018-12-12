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Учасники бойових дій зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 12 грудня, Кабмін на засіданні схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Уряду.

 

Цей законопроект передбачає оплату додаткової відпустки окремим категоріям ветеранів війни коштом підприємств, а також врегульовує на законодавчому рівні питання щодо витрат на оплату такої відпустки.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада визнала ветеранами війни учасників збройної боротьби за незалежність України. До них належать учасники УПА, «Поліської Січі», Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів.

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