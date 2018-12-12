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Поліцейські викрили юнаків, які у Дрогобичі пограбували жінку

Дарина Смеречанська

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В Дрогобичі поліцейські викрили зловмисників, причетних до пограбування 59-річної жінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Так, у Дрогобицький відділ поліції звернулася за допомогою 59-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що 26 жовтня близько 22.15 на вулиці Княгині Ольги невідомі особи відібрали у неї сумку, в якій знаходились документи, грошові кошти, банківські картки та мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, до скоєння пограбування причетні двоє юнаків віком 15 та 20 років, жителі одного із сіл району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

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