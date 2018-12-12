На Львівщині облаштують ще 226 пішохідних переходів

На Львівщині реалізовується ряд заходів, які спрямовані на підвищення безпеки на дорогах області. Про повідомив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Ми розпочали роботу ще у 2016 році і були першою областю в Україні, яка мала окремо діючу програму. Загалом за останні 3 роки ми інвестували виключно з обласного бюджету 50 мільйонів гривень саме в інфраструктурні заходи, які підвищують безпеку дорожнього руху», – зазначив Роман Кокотайло.

Відтак, за цей час облаштували понад 270 пішохідних переходів та понад 12 світлофорних об’єктів.

«Цього року ми ввели пілотний напрямок – це капітальні ремонти залізничних переїздів. І ми розуміємо, що дорожньо-транспортні пригоди, які стаються на залізничних переїздах, на жаль, у більшості призводять до летальних наслідків», – додав Роман Кокотайло.

За його словами, у планах на наступний рік облаштувати на Львівщині ще 226 нових пішохідних переходів, встановити 25 нових «розумних» світлофорів та покращити стан автомобільних доріг області.

Нагадаємо, що за останні 4 роки близько 9 млрд гривень про інвестували з різноманітних джерел на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Львівщини. Відтак, упродовж чотирьох останніх років на Львівщині вдалось відремонтувати 1700 кілометрів автомобільних доріг.