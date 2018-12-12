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На Львівщині облаштують ще 226 пішохідних переходів

Дарина Смеречанська

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На Львівщині реалізовується ряд заходів, які спрямовані на підвищення безпеки на дорогах області. Про повідомив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

«Ми розпочали роботу ще у 2016 році і були першою областю в Україні,  яка мала окремо діючу програму. Загалом за останні 3 роки ми інвестували виключно з обласного бюджету 50 мільйонів гривень саме в інфраструктурні заходи, які підвищують безпеку дорожнього руху», – зазначив Роман Кокотайло.

Відтак, за цей час облаштували понад 270 пішохідних переходів та понад 12 світлофорних об’єктів.

«Цього року ми ввели пілотний напрямок  – це капітальні ремонти залізничних переїздів. І ми розуміємо, що дорожньо-транспортні пригоди, які стаються на залізничних переїздах, на жаль, у більшості призводять до летальних наслідків», – додав Роман Кокотайло.

За його словами, у планах на наступний рік облаштувати на Львівщині ще 226 нових пішохідних переходів, встановити 25 нових «розумних» світлофорів та покращити стан автомобільних доріг області.

Нагадаємо, що за останні 4 роки близько 9 млрд гривень про інвестували з різноманітних джерел на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Львівщини. Відтак,  упродовж чотирьох останніх років  на Львівщині вдалось відремонтувати 1700 кілометрів автомобільних доріг.

 

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