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Академію сухопутних військ відвідали ліцеїсти з Києва

Олександр Косик

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До Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завітало близько сотні вихованців Київського державного ліцею імені Івана Богуна. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Під час зустрічі з юнаками керівництво навчального закладу розповіло їм про структуру та завдання Академії, особливості підготовки офіцерів для Збройних Сил України, а також ознайомило із умовами вступу.

Під час перебування у виші богунці також ознайомилися й з матеріально-технічною базою та інфраструктурою Академії, а про її історію більш детально довідалися, відвідавши музей.

Фото: АСВ

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