100 найкращих дитячих тренерів Львова отримали грошові премії

У Львові вручили одноразові грошові винагороди найкращим спортивним тренерам за результатами програми «Дитячий тренер» на 2018 рік. Винагороди по 25 тис. грн отримало 100 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, що програма «Дитячий тренер» триває вже 4 рік. Кожного року нагороджують 100 тренерів, які отримують премії по 25 тис грн. Загалом, за 4 роки з міського бюджету міста на нагородження виділено 10 млн грн.

«Вітаємо вас із перемогою. Чотири роки тому, коли ми формували Стратегію розвитку міста Львова 2020, то ми для себе визначили декілька пріоритетів. І одним із таких пріоритетів — це був розвиток і розширення спортивної інфраструктури. Впродовж цих років велика частина коштів скеровується, власне, на відновлення дитячих та спортивних майданчиків та спортивних стадіонів, на закупівлю спортивного обладнання. Другим таким пріоритетом — це максимальне залучення дітей до фізичної культури, до занять спортом. І в такий спосіб ми збільшуємо щорічно участь дітей у спортивних секціях і у різноманітних гуртках. І третє, напевно, найважливіше — це в який спосіб вшанувати тих, які нас щодня віддають і присвячують себе дітям, і формують у них культуру здорового способу життя. Ми розуміли, що найкращою винагородою буде, власне, грошова винагорода.

Сьогодні 100 найкращих тренерів і 47 видів спорту, ті, які працюють із молоддю отримають таку винагороду”, — зазначила Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики.

«Надзвичайно приємно сьогодні вас бачити тут. Сьогодні ми вручаємо премії у розмірі 25 тис грн. Знаючи ситуацію в інших містах, я знаю одне, що такі програми як „Дитячий тренер“, як „Кубки Львова“: вони є нашими програмами і багато міст вже їх запозичають», — додав Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР.

Для визначення переможців міської програми «Дитячий тренер» на 2018 рік працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли як представники Львівської міської ради та депутати, так і представники спортивного середовища та журналісти.

У процесі відбору конкурсна комісія керувалася такими критеріями, як вища профільна освіта тренера за спеціалізацією фізична культура і спорт, наявність рекомендації профільної федерації, кількість дітей та секцій, з якими працює тренер, а також участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня. За підсумками роботи цієї комісії серед поданих на конкурс пакетів документів комісією і був рекомендований для затвердження список дитячих тренерів, які отримають нагороду у 2018 році.

У 2018 році пропонується список спортивних тренерів, у розрізі 47 видів спорту, а саме: айкідо йосінкан — 3, армспорт — 1, акробатика спортивна — 3, баскетбол — 3, боротьба самбо — 3, бокс — 3, боротьба дзюдо — 3, важка атлетика — 3, велосипедний спорт — 3, веслування на байдарках і каное — 3, вільна боротьба — 3, водне поло — 3, волейбол -3, гандбол — 3, гімнастика спортивна — 3, гімнастика художня — 3, гірськолижний спорт — 3, інваспорт — 1, карате — 3, кіокушинкай карате — 3, кік-боксинг — 1, легка атлетика — 3, панкратіон — 1, пауерліфтинг — 1, плавання — 3, регбі — 3, санний спорт — 3, сноубординг — 1, спортивні танці — 1, стрибки на батуті — 2, стрибки воду — 1, стрільба з лука — 1, стрільба кульова — 2, сучасне п’ятиборство — 1, таеквонДо ІТФ — 1, таїландський бокс — 1, танцювальний спорт — 2, теніс — 3, теніс настільний — 1, триатлон — 3, фехтування — 3, флорбол — 1, футбол — 1, фут зал — 1, хортинг — 1, черлідинг — 1, шахи — 1.

У процесі відбору конкурсна комісія керувалася такими критеріями, як вища профільна освіта тренера за спеціалізацією фізична культура і спорт, наявність рекомендації профільної федерації, кількість дітей та секцій, з якими працює тренер, а також участь і перемога вихованців тренера у змаганнях різного рівня. За підсумками роботи цієї комісії серед поданих на конкурс пакетів документів комісією і був рекомендований для затвердження список дитячих тренерів, які отримають нагороду у 2018 році.

У 2018 році пропонується список спортивних тренерів, у розрізі 47 видів спорту, а саме: айкідо йосінкан — 3, армспорт — 1, акробатика спортивна — 3, баскетбол — 3, боротьба самбо — 3, бокс — 3, боротьба дзюдо — 3, важка атлетика — 3, велосипедний спорт — 3, веслування на байдарках і каное — 3, вільна боротьба — 3, водне поло — 3, волейбол -3, гандбол — 3, гімнастика спортивна — 3, гімнастика художня — 3, гірськолижний спорт — 3, інваспорт — 1, карате — 3, кіокушинкай карате — 3, кік-боксинг — 1, легка атлетика — 3, панкратіон — 1, пауерліфтинг — 1, плавання — 3, регбі — 3, санний спорт — 3, сноубординг — 1, спортивні танці — 1, стрибки на батуті — 2, стрибки воду — 1, стрільба з лука — 1, стрільба кульова — 2, сучасне п’ятиборство — 1, таеквонДо ІТФ — 1, таїландський бокс — 1, танцювальний спорт — 2, теніс — 3, теніс настільний — 1, триатлон — 3, фехтування — 3, флорбол — 1, футбол — 1, фут зал — 1, хортинг — 1, черлідинг — 1, шахи — 1.