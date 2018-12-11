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У МОЗ пропонують заборонити тестування косметичних виробів на тваринах

Юлія Шпак

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У Міністерстві охорони здоров’я України ініціюють заборону тестування косметичних виробів на тваринах. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

 

Вона зазначила, що в країнах Європейського Союзу косметичні компанії вже кілька років мають можливість використовувати новітні технологічні розробки з тестування, зокрема косметичної продукції, які не передбачають залучення тварин.

«Маємо намір надати такі можливості компаніям і в Україні, та заборонити випробовувати на тваринах косметичні засоби. Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови Уряду про затвердження нового технічного регламенту на косметичну продукцію. За основу взято Регламент ЄС №1223/2009. Це дозволить запровадити в Україні європейський підхід до контролю якості і безпеки косметичної продукції. Крім того, створить більш сприятливі умови для торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.

Також вона повідомила, що для того, аби  український косметичний бізнес міг розвиватись без перешкод, а на ринку зберігалась чесна конкуренція, перед впровадженням нових вимог до тестування косметичної продукції діятиме перехідний період.

«У ЄС, наприклад, перехідний період діяв кілька років — новий регламент запровадили у 2009-му, але вступив у дію він у 2013 році. Тож запровадження нового регламенту не створить перешкод для чесної конкуренції в Україні. Національні компанії матимуть достатньо часу, щоби підготуватися до нових умов. Але водночас іноземні компанії, які вже відмовилися від тестування своєї продукції на тваринах, зможуть реалізовувати свою продукцію на українському ринку на основі результатів досліджень альтернативними методами», – додає Уляна Супрун.

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