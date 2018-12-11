Цього тижня у Львові проведуть Фестиваль Свічок. Програма

З нагоди святкування 5-річчя «Львівської свічкової мануфактури», 13−16 грудня, на площі Музейній, 1, відбудеться Фестиваль Свічок, який створить атмосферу неймовірного затишку, романтики та невимушеного спілкування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Відкриття фестивалю відбудеться 13 грудня, о 12.00 год. Відомі львів’яни виготовлятимуть свічки на майстер-класі «Зроби свічку до Різдва». Запрошені Оксана Муха, Піккардійська Терція, гурт KURBASY.
В день народження, тільки 13 грудня, «Львівська Свічкова Мануфактура» дарує усім відвідувачам свята «п’ятірку», парафіновий відбиток руки.
В рамках фестивалю для відвідувачів відбуватимуться майстер-класи з виготовлення свічок. Кожен охочий зможе створити свічку власними руками до Різдва.
Відвідувачі матимуть можливість спостерігати процеси різьблення та розпису свічок, створення парафінових картин.
Протягом фестивалю у «Львівській свічковій мануфактурі» діятимуть знижки на продукцію.
Програма Фестивалю свічок 2018
Локація: площа Музейна, 1
13 грудня
12:00 – Відкриття фестивалю
Відомі львів’яни виготовлятимуть свічки на майстер – класі «Зроби свічку до Різдва» (Гурт «КУРБАСИ», «Піккардійська Терція», Оксана Муха)
15:00-18:00 – майстер-клас з різьблення свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки
18:00-21.00 – майстер-клас з розпису свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок
17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»
Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити парафіновий відбиток руки на згадку про фестиваль (безкоштовно, тільки 13 грудня)
19:00; 20:30 – майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»
14 грудня
15:00-18:00 – майстер-клас з різьблення свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки
18:00-21:00 – майстер-клас з розпису свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок
16:00; 17:30; 19:00 – майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»
17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»
Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль
15 грудня
12:00-15:00 – майстер-клас з різьблення свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки
15:00-18 – майстер-клас з розпису свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок
18:00-21.00 – майстер-клас з розпису парафінових картин
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення парафінових картин
12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 – майстер-клас «зроби свічку до Різдва»
17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»
Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль
16 грудня
12:00-15:00 – майстер-клас з різьблення свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки
15:00-18:00 – майстер-клас з розпису парафінових картин
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення парафінових картин
18:00-21:00 – майстер-клас з розпису свічок
Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок
12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 – майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»
17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»
Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль
Вартість майстер-класів
Майстер-клас з виготовлення – 200 грн/ос.
Тривалість майстер-класу до 1,5 годин.
Максимальна кількість учасників одного майстер-класу – 10 осіб.
Деталі та попередній запис за телефоном: +38 (032) 235 42 27
Олександр Косик