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Цього тижня у Львові проведуть Фестиваль Свічок. Програма

Олександр Косик

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З нагоди святкування 5-річчя «Львівської свічкової мануфактури», 13−16 грудня, на площі Музейній, 1, відбудеться Фестиваль Свічок, який створить атмосферу неймовірного затишку, романтики та невимушеного спілкування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Відкриття фестивалю відбудеться 13 грудня, о 12.00 год. Відомі львів’яни виготовлятимуть свічки на майстер-класі «Зроби свічку до Різдва». Запрошені Оксана Муха, Піккардійська Терція, гурт KURBASY.

В день народження, тільки 13 грудня, «Львівська Свічкова Мануфактура» дарує усім відвідувачам свята «п’ятірку», парафіновий відбиток руки.

В рамках фестивалю для відвідувачів відбуватимуться майстер-класи з виготовлення свічок. Кожен охочий зможе створити свічку власними руками до Різдва.

Відвідувачі матимуть можливість спостерігати процеси різьблення та розпису свічок, створення парафінових картин.

Протягом фестивалю у «Львівській свічковій мануфактурі» діятимуть знижки на продукцію.

Програма Фестивалю свічок 2018

Локація: площа Музейна, 1

13 грудня

12:00 – Відкриття фестивалю

Відомі львів’яни виготовлятимуть свічки на майстер – класі «Зроби свічку до Різдва» (Гурт «КУРБАСИ», «Піккардійська Терція», Оксана Муха)

15:00-18:00 – майстер-клас з різьблення свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки

18:00-21.00 – майстер-клас з розпису свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок

17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»

Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити парафіновий відбиток руки на згадку про фестиваль (безкоштовно, тільки 13 грудня)

19:00; 20:30 майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»

14 грудня

15:00-18:00 – майстер-клас з різьблення свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки

18:00-21:00 – майстер-клас з розпису свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок

16:00; 17:30; 19:00 майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»

17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»

Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль

15 грудня

12:00-15:00 – майстер-клас з різьблення свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки

15:00-18 – майстер-клас з розпису свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок

18:00-21.00 – майстер-клас з розпису парафінових картин

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення парафінових картин

12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30майстер-клас «зроби свічку до Різдва»

17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»

Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль

16 грудня

12:00-15:00 – майстер-клас з різьблення свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення різьбленої свічки

15:00-18:00 – майстер-клас з розпису парафінових картин

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес створення парафінових картин

18:00-21:00 – майстер-клас з розпису свічок

Відвідувачі матимуть можливість побачити процес розпису свічок

12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30майстер-клас «Зроби свічку до Різдва»

17:00 – 20:00 – «Восковий відбиток руки»

Мешканці і гості міста матимуть можливість зробити восковий відбиток руки на згадку про фестиваль

Вартість майстер-класів

Майстер-клас з виготовлення – 200 грн/ос.

Тривалість майстер-класу до 1,5 годин.

Максимальна кількість учасників одного майстер-класу – 10 осіб.

Деталі та попередній запис за телефоном: +38 (032) 235 42 27

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