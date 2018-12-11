Парасюк спричинив у Львові ДТП, – ЗМІ

Народний депутат України Володимир Парасюк спричинив ДТП у Львові – він не дотримав безпечної швидкості і «поцілував» припаркований автомобіль. Про це повідомляє ZIK, посилаючись на власні джерела, передає Львівський портал.

Як стало відомо, інцидент стався 9 грудня о 23:30 год. у Львові на просп. Чорновола, 65.

За кермом перебував сам народний депутат. Він не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся із запаркованим автомобілем AUDI A6.

Потерпілих внаслідок ДТП немає. Автомобілі мають механічні пошкодження.

Ймовірно, що на Парасюка склали протокол по ст.124 КУпАП.