ОСТАННІ НОВИНИ

Парасюк спричинив у Львові ДТП, – ЗМІ

Олена Карп'юк

|

Народний депутат України Володимир Парасюк спричинив ДТП у Львові – він не дотримав безпечної швидкості і «поцілував» припаркований автомобіль. Про це повідомляє ZIK, посилаючись на власні джерела, передає Львівський портал.

 

Як стало відомо, інцидент стався 9 грудня о 23:30 год. у Львові на просп. Чорновола, 65.

За кермом перебував сам народний депутат. Він не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зіткнувся із запаркованим автомобілем AUDI A6.

Потерпілих внаслідок ДТП немає. Автомобілі мають механічні пошкодження.

Ймовірно, що на Парасюка склали протокол по ст.124 КУпАП.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...