На Львівщині митники спіймали автомобільного шахрая

Працівники Львівської митниці ДФС спільно з польськими колегами спіймали автомобільного шахрая. Громадянин подав до митного оформлення документи, що містять неправдиві відомості щодо вартості автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так у рамках взаємної адміністративної допомоги в митних справах між митними органами України та Польщі українським митникам надали документи, які були підставою для вивезення з Польщі транспортного засобу SKODA OCTAVIA. Згідно з ними, покупцем цього транспортного засобу є громадянин України, продавцем – польська компанія, а вартість транспортного засобу – 19 500 польських злотих.

«А згідно з документами, які громадянин подав до митного оформлення цього транспортного засобу в Україні, вартість вже вказано 12 280 польських злотих. Також при порівняльному огляді документів встановлено різницю стилю набраного шрифту та різницю виконання печатки польської компанії. Отже, громадянин подав до митного оформлення фактуру з реквізитами польської компанії, в якій самовільно без її дозволу змінив інформацію щодо вартості транспортного засобу», – пояснюють у ДФС.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару.

Відповідно до інформації в електронній системі ДФС, цього громадянина України вже притягували до відповідальності за порушення митних правил та відповідно до постанови Галицького районного суду було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Ці його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України.