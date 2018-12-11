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На Дрогобиччині біля видобувної вишки спалахнула нафта

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У Дрогобицькому районі рятувальники ліквідовують пожежу нафтопродуктів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 11 грудня, о 9:40 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району, поблизу нафтовидобувної вишки. Горіння нафти відбувається у резервуарі ємністю 20 куб. м.

Поруч із осередком горіння розташовані два амбари з нафтопродуктами: один на відстані близько 5 м, другий – 20 м.

До ліквідації пожежі залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки.

На даний момент рятувальники здійснюють пінну атаку аби приборкати горіння.

Загрози для населення немає.

Інформація щодо перебігу пожежі оновлюватиметься. 

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