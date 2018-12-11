На Довженка прорвало водопровід

Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять роботи з ліквідації витоку на вул. Довженка, 16. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Довженка, 16, сьогодні, 11 грудня, з 17.00 год до 19.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Довженка, 2−22, вул. Зубрівська, 26−38, пр. Червоної Калини, 36а, 59−79, вул. Манастирського, 1−9.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.