Андріївські вечорниці: де у Львові відбудуться традиційні святкування?

Протягом двох днів, 12 та 13 грудня, у закладах культури Львова відбуватимуться Андріївські вечорниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.
Андріївські вечорниці пройдуть у таких закладах культури Львова:
- 12 грудня,16:00 — етно-забави в ббібліотеці-філії № 17
- 12 грудня, 16:00 — Андріївські вечорниці у книжковій світлиці” година народних традицій в бібліотеці-філії № 40
- 13 грудня — відділ медіатеки ЦМБ імені Лесі Українки
- 13 грудня, 19:00 — Андріївські вечорниці в народному домі Левандівки
- 13 грудня,18:30 — вечірка на Андрія в КМЦ «Супутник»
- 13 грудня,17:00 — Андріївські вечорниці у Брюховичах (Народний дім смт Брюховичі).
Олена Карп'юк