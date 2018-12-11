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Андріївські вечорниці: де у Львові відбудуться традиційні святкування?

Олена Карп'юк

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Протягом двох днів, 12 та 13 грудня, у закладах культури Львова відбуватимуться Андріївські вечорниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Андріївські вечорниці пройдуть у таких закладах культури Львова:

  • 12 грудня,16:00 — етно-забави в ббібліотеці-філії № 17
  • 12 грудня, 16:00 — Андріївські вечорниці у книжковій світлиці” година народних традицій в бібліотеці-філії № 40
  • 13 грудня — відділ медіатеки ЦМБ імені Лесі Українки
  • 13 грудня, 19:00 — Андріївські вечорниці в народному домі Левандівки
  • 13 грудня,18:30 — вечірка на Андрія в КМЦ «Супутник»
  • 13 грудня,17:00 — Андріївські вечорниці у Брюховичах (Народний дім смт Брюховичі).

 

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