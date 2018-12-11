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2019-ий на Львівщині проголошено Роком Степана Бандери

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада проголосила 2019 рік на Львівщині Роком Степана Бандери. Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 11 грудня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Із нагоди відзначенні у 2019 році 110-річчя з дня народження видатного політичного діяча, лідера та голови Проводу ОУН(б), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен обласні депутати вирішили проголосити наступний рік Роком Степана Бандери.

Отож, департамент внутрішньої та інформаційної політики і департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА мають напрацювати та погодити з профільною постійною комсією облради план заходів із відзначення Року Степана Бандери.

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