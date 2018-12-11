2019-ий на Львівщині проголошено Роком Степана Бандери

Львівська обласна рада проголосила 2019 рік на Львівщині Роком Степана Бандери. Таке рішення депутати прийняли сьогодні, 11 грудня, під час сесійного засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Із нагоди відзначенні у 2019 році 110-річчя з дня народження видатного політичного діяча, лідера та голови Проводу ОУН(б), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен обласні депутати вирішили проголосити наступний рік Роком Степана Бандери.

Отож, департамент внутрішньої та інформаційної політики і департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА мають напрацювати та погодити з профільною постійною комсією облради план заходів із відзначення Року Степана Бандери.