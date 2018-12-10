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У Самбірському районі на сміттєзвалищі виявили обгоріле тіло 15-річного мешканця Закарпаття

Юлія Шпак

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На сміттєзвалищі у Самбірському районі виявили тіло неповнолітнього мешканця Закарпаття. Про це Львівському порталу повідомили  у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Самбірський відділ поліції сьогодні, 10 грудня, надійшло повідомлення про те, що на території місцевого сміттєзвалища виявлено обгоріле тіло людини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 15-річний мешканець Закарпаття всередині тимчасової споруди розвів вогонь у саморобній конструкції для обігріву, внаслідок чого відбулося загорання.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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