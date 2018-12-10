У Путіна відреагували на припинення Україною дружби з Росією

Рішення Києва не продовжувати Договір про дружбу з Росією, на думку Кремля, є «неповагою до народу України». Таку заяву зробив журналістам у сьогодні, 10 грудня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Уніан.

«Очевидно одне: навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців, тих самих українців, з якими нас пов’язують родинні й дружні стосунки, незважаючи ні на що», – заявив Пєсков.

Також у Путіна додали, що подібне «необачне рішення» викликає в Москві тільки співчуття.

«На наш погляд, це прояв неповаги до свого власного народу, до його інтересів», –сказав Пєсков.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, що припиняє дію Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.