ОСТАННІ НОВИНИ

У Путіна відреагували на припинення Україною дружби з Росією

Олена Карп'юк

|

Рішення Києва не продовжувати Договір про дружбу з Росією, на думку Кремля, є «неповагою до народу України». Таку заяву зробив журналістам у сьогодні, 10 грудня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Уніан.

«Очевидно одне: навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців, тих самих українців, з якими нас пов’язують родинні й дружні стосунки, незважаючи ні на що», – заявив Пєсков.

Також у Путіна додали, що подібне «необачне рішення» викликає в Москві тільки співчуття.

«На наш погляд, це прояв неповаги до свого власного народу, до його інтересів», –сказав Пєсков.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон, що припиняє дію Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...