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У Львові п’яний водій розбовкав патрульним, що тримає вдома гранату

Олександр Косик

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Водій, який керував автомобілем в стані сп’яніння, видав патрульним свою схованку з бойовою гранатою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Сьогодні вночі, 10 грудня, під час складання адміністративних матеріалів на водія, який керував автомобілем напідпитку, екіпаж патрульної поліції 2 батальйону, дізнався, що чоловік має вдома гранату. Чоловік обмовився, що він її заховав у підсобному приміщенні біля квартири. Інспектори почали розпитувати чоловіка та розповіли йому про можливі наслідки. Врешті-решт громадянин видав патрульним свою схованку на вулиці Пасічній. Інспектори приїхали на місце та побачили предмет, схожий на гранату Ф-1. Офіцери викликали вибухотехнічну службу, слідчих, швидку та МНС. На місці працювали спеціалісти.

На водія склали протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння (результат перевірки – 1.81 проміле). Подальші слідчі дії щодо незаконного поводження з боєприпасами проводять слідчі.

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