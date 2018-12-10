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На трасі Броди-Радехів сталася масштабна ДТП: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми

Юлія Шпак

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Вчора, 9 грудня, на трасі Броди-Радехів не розминулись рейсовий автобус та автомобіль «ВАЗ». Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події, ще 5 осіб звернулись за медичною допомогою у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 18:32 год. на 23 км. автодороги Т14-10 «Броди-Радехів», поблизу с. Станіславчик Бродівського району, водій рейсового автобуса «Броди-Червоноград» марки «Еталон», 52-річний мешканець м. Червоноград,  здійснюючи обгін гужового транспорту, який рухався в попутному напрямку, виїхав при цьому на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21112» під керуванням 30-річного  мешканця села Лопатин Радехівського району, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП водій автомобіля “ВАЗ-21112” загинув на місці події.

За медичною допомогою в Бродівську ЦРЛ звернулись пасажири автобуса «Еталон»:

  • мешканка м. Сокаль 2000 року народження, діагноз: “Забій м’яких тканин обличчя з права” – амбулаторне лікування;
  • мешканка с. Яструбичі Радехівського району 2002 року народження, (дитина), діагноз: “Забій м’яких тканин обличчя з права”, – амбулаторне лікування;
  • мешканка м.Броди 1967 року народження, діагноз: “Забій лівої надбрівної дуги, гіпертонічний криз” – амбулаторне лікування;.
  • мешканець сел. Лопатин Бродівського району 1999 року народження, діагноз: “Забій лівого колінного суглобу” – амбулаторне лікування;
  • мешканка м. Червоноград 2000 року народження, діагноз: “Забій м’яких тканин обличчя зліва” – амбулаторне лікування.

Причини та обставини події встановлюються.

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