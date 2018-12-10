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На Львівщині затримали контрабандиста комплектуючих до літаків

Олександр Косик

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Працівники львівської митниці запобігли незаконному вивезенню авіаційних приладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Цими вихідними в пункт пропуску «Шегині Медика» Львівської області у напрямку «виїзд з України» прибув транспортний засіб «Volkswagen» під керуванням 52-річного громадянина Польщі. Для перетину кордону він обрав смугу руху «зелений коридор» чим засвідчив у нього відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

Під час митного контролю виникла підозра щодо наявності таких товарів. Автомобіль скерували в місце поглибленого догляду транспортних засобів та товарів. Там у багажному відділенні було виявлено товар, який згідно з ст. 197 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.12 № 436, обмежений до вивезення за межі митної території України. Зокрема було виявлено понад 150 предметів подвійного призначення, які використовуються як комплектуючі до літаків.

Отже, громадянин Республіки Польщі порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити товар, обмежений до вивезення з митної території України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучено та передано правоохоронцям.

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