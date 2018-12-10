На Донбасі поранено одного українського захисника

Вчора, 9 грудня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

За даними відомства, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного – на Попаснянському напрямку. Загалом, для обстрілів, противник використав 19 мін.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

По опорних пунктах наших військ поблизу населених, Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

За даними розвідки, протягом 9 грудня, 2 окупантів було знищено, а ще 4 – поранено.