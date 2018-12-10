Львів’янин Станіслав Горуна переміг на міжнародному турнірі з карате у Шанхаї

Львівський каратист Станіслав Горуна став переможцем міжнародного турніру у Шанхаї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У китайському Шанхаї відбувся Міжнародний турнір серії А, який був одним з етапів відбору спортсменів на Олімпійські Ігри в Токіо.

Львівський каратист Станіслав Горуна у ваговій категорії до 75 кг (куміте) переміг хорвата Енеса Гарібовіча (4:0), завоювавши золоту нагороду цього турніру для української збірної.

Варто зазначити, що напередодні фінального поєдинку Станіслав Горуна почергово здолав: білоруса (6:1), чеха (суддівське рішення), росіянина (4:0), гватемальця (3:0) і турка (2:0).

Перемога 29-річного Станіслава значно підвищила рейтинг каратиста в олімпійському рейтингу.

Фото: ЛОДА