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Лілія Гриневич: «Органи місцевого самоврядування шляхом надбавок можуть стимулювати молодих вихователів йти на потрібні їм робочі місця»

Соломія Григор'єва

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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич про малі заробітні плати у працівників дошкільної освіти:

«У нас у всіх педагогічних працівників були дуже низці зарплати, саме тому у 2017 році ми зробили просування по єдиній тарифній сітці на два тарифні розряди як вчителів, так і дошкільників. Але навіть після цього зарплата досі залишається низькою.

З вчителями трішки простіша ситуація, адже вони, наприклад, можуть взяти більше навантаження ніж на одну ставку і таким чином отримувати більшу зарплату. Що ж стосується вихователів у садочках, то вони здебільшого мають нормований робочий день і працювати на 1,5 ставки, як вчитель, вони не можуть. Так само й майстрами виробничої справи в професійно-технічній освіті.

На бюджет 2019 року передбачено підвищення заробітної плати для всіх бюджетників на 9%. Очевидно, що це мало, але це те, що можливо під час цієї економічної ситуації у цьому бюджеті.

Ми маємо кілька проблем в дошкільній освіті. Перше – низька зарплата вихователів. Вона збільшується, якщо в людини більший педагогічний стаж, але молодий вихователь приходить на дуже малу заробітну плату. Друге – це недостатня мережа дошкільних закладів, особливо в районах забудов. Там, де будуються нові мікрорайоні, не будується достатня соціальна інфраструктура. Ця ситуація нас дуже турбує, тому Міністерство регіональної політики дало відповідні вимоги, що при будівництві нового житла потрібно розвивати соціальну інфраструктуру.

Але наголошу, що в результаті фінансової децентралізації сьогодні не всі кошти є зосереджені в державному бюджеті, як це було раніше. Зараз значна частина податків (понад 50%) йде в місцеві бюджети. Тому є величезний ресурс на місцях, з допомогою якого вони можуть заохочувати свої працівників, зокрема і педагогів сфери дошкільної освіти. Тобто можна робити надбавки для тих гостродефіцитних професій, які їм потрібно забезпечити. Ситуація по країні різна, тому органи місцевого самоврядування шляхом надбавок можуть стимулювати людей йти на потрібні їм робочі місця».

Фото: МОН

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